Лукашенко нашел идеальную фразу для ответа на любой вопрос

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Для «Большого разговора» Александр Григорьевич заготовил много фразочек и шуток. Чтобы не дать заскучать публике, он вставлял их в свою речь к месту и не к месту, и даже кое-где получалось забавно. Но все равно самое лучшее выходило из президента спонтанно. Наверное, потому что шло от души и отражало все его волнения и думы.Диалогвышел живым и нетривиальным. Но самое интересное произошло после. Когда в продолжение темы, поднятой Романчуком об убыточных предприятиях, собственник «Санта-Бремор» и «Савушкина продукта» миллионер Мошенский рассказал о своем опыте работы с подконтрольными ему колхозами, Лукашенко тут же среагировал:Вот он весь Александр Григорьевич! Вся мощь его экономического мышления и мера, которой он меряет человеческий потенциал и профессионализм собеседника!И правда, что может вообще знать Романчук, если за свою жизнь не поднял ни одного колхоза? О каких реформах он может вещать, про какие инвестиции заикаться и вообще как осмеливается называть себя экономистом, когда ни разу не латал крышу в коровнике, не считал поголовье свиней и не рыл компостную яму?Мне кажется, фраза «Просто Ярославу надо дать убыточный колхоз – чтобы он заземлился» может стать ответом на любой вопрос, который сегодня задают Лукашенко.— Просто вам надо дать убыточный колхоз – чтобы заземлиться.— Просто вам надо дать убыточный колхоз – чтобы заземлиться.— Просто вам надо дать убыточный колхоз – чтобы заземлиться.— Просто вам надо дать убыточный колхоз – чтобы заземлиться.А вы уже думали, что одной ногой в IT-стране, считали курс биткоина и воображали, как беспилотники будут бороздить просторы Синеокой? Нет, дорогие мои! Фермы, колхозы, компостные ямы — вот наше ближайшее будущее. А если там у кого-то фантазия сильно разыгралась — Александр Григорьевич поможет заземлиться.