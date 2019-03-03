Михаил Одинцов — чемпион мира по версии WWFC. Это знаковое событие в мире белорусских ММА









Михаил довел свой рекорд в ММА до 13-2. В финале его соперником был Паата Чапелия (8-4), представляющий две страны: Грузию и Германию.





Титульный поединок, проходивший в Киеве во Дворце спорта в присутствии около 10 тысяч зрителей, прошел с преимуществом белорусского бойца. В третьем раунде после очередного перевода соперника на настил Михаил провел добивание и отправил оппонента в нокаут.





Победа Одинцова — знаковое событие в мире белорусских ММА и самый громкий успех со времени выигрыша Артемом Дамковским пояса промоушена M-1 Challenge в 2010 году. Организация World Warriors Fighting Championship в конце 2018 года вошла в двадцатку лучших в мире по версии авторитетного и независимого статистического портала Fight Matrix. Возглавляют рейтинг UFC, Bellator и One Championship.



