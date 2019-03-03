ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Одинцов — чемпион мира по версии WWFC. Это знаковое событие в мире белорусских ММА

03.03.2019 22:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Боец команды "Академия ММА" Михаил Одинцов выиграл пояс международного промоушена World Warriors Fighting Championship в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств.



Михаил довел свой рекорд в ММА до 13-2. В финале его соперником был Паата Чапелия (8-4), представляющий две страны: Грузию и Германию. 

Титульный поединок, проходивший в Киеве во Дворце спорта в присутствии около 10 тысяч зрителей, прошел с преимуществом белорусского бойца. В третьем раунде после очередного перевода соперника на настил Михаил провел добивание и отправил оппонента в нокаут. 

Победа Одинцова — знаковое событие в мире белорусских ММА и самый громкий успех со времени выигрыша Артемом Дамковским пояса промоушена M-1 Challenge в 2010 году. Организация World Warriors Fighting Championship в конце 2018 года вошла в двадцатку лучших в мире по версии авторитетного и независимого статистического портала Fight Matrix. Возглавляют рейтинг UFC, Bellator и One Championship.


 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец команды "Академия ММА" Михаил Одинцов выиграл пояс международного промоушена World Warriors Fighting Championship в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает белорусская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мирончик-Иванова завоевала вторую награду для Беларуси на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика