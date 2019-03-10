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В центре Минска в Свислочи утонул мужчина
11.03.2019 14:14 — Разное | Аргументы и факты
Сообщение спасателям о тонущем человеке поступило около 21:50.
Мужчина находился в воде недалеко от станции метро «Первомайская».
На место происшествия выехали спасатели и медики. К моменту прибытия на поверхности воды никого не было, сообщает
Позже водолазы нашли тело погибшего в метре от берега.
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Трагедия произошла 10 марта.
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