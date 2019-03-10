В центре Минска в Свислочи утонул мужчина

Сообщение спасателям о тонущем человеке поступило около 21:50.

Мужчина находился в воде недалеко от станции метро «Первомайская».

На место происшествия выехали спасатели и медики. К моменту прибытия на поверхности воды никого не было, сообщает БЕЛТА .

Позже водолазы нашли тело погибшего в метре от берега.

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