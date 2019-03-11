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В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.

12.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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28 февраля 2019 15:11 3426

В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

С декабря 2018 г. в г. Солигорске начала функционировать Поликлиника №2. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Пациенты, которые будут обслуживаться в новом учреждении здравоохранения, попадут на прием в одно из двух терапевтических отделений. К ним приписано 19 участков.

В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.

С 28 февраля начинает работу кабинет флюорографии – каб. 206 (с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00). Также напоминаем, что при необходимости оказания медицинской помощи вы можете в любое время обратиться в приемное отделение больницы.

В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.

С 04.03.2019 года работает врач-травматолог, Лазовик Д. Ю., будет функционировать рентгенологический кабинет, каб. 205 с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Адрес поликлиники № 2: 223710, г. Солигорск, ул. Подольская, 2.

Время работы: с 7.30 до 19.00.

Телефоны для справок:

Регистратура — 24 57 37.

Справка — 24 57 67.

Вызов врача на дом — 24 07 05.

Ознакомиться c участками новой поликлиники можно ЗДЕСЬ.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 февраля 2019 15:11 3426 В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет...
 
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