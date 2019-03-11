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В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.
12.03.2019 — Разное | Soligorsk News
28 февраля 2019 15:11 3426
В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях.
С декабря 2018 г. в г. Солигорске начала функционировать Поликлиника №2. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Пациенты, которые будут обслуживаться в новом учреждении здравоохранения, попадут на прием в одно из двух терапевтических отделений. К ним приписано 19 участков.
С 28 февраля начинает работу кабинет флюорографии – каб. 206 (с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00). Также напоминаем, что при необходимости оказания медицинской помощи вы можете в любое время обратиться в приемное отделение больницы.
С 04.03.2019 года работает врач-травматолог, Лазовик Д. Ю., будет функционировать рентгенологический кабинет, каб. 205 с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.
Адрес поликлиники № 2: 223710, г. Солигорск, ул. Подольская, 2.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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28 февраля 2019 15:11 3426 В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет...
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