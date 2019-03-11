

В поликлинике №2 г. Солигорска начал работу кабинет флюорографии. Информируем об изменениях. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

С декабря 2018 г. в г. Солигорске начала функционировать Поликлиника №2. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Пациенты, которые будут обслуживаться в новом учреждении здравоохранения, попадут на прием в одно из двух терапевтических отделений. К ним приписано 19 участков.

С 28 февраля начинает работу кабинет флюорографии – каб. 206 (с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00). Также напоминаем, что при необходимости оказания медицинской помощи вы можете в любое время обратиться в приемное отделение больницы.





С 04.03.2019 года работает врач-травматолог, Лазовик Д. Ю., будет функционировать рентгенологический кабинет, каб. 205 с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Адрес поликлиники № 2: 223710, г. Солигорск, ул. Подольская, 2.



Время работы: с 7.30 до 19.00.



Телефоны для справок:



Регистратура — 24 57 37.



Справка — 24 57 67.



Вызов врача на дом — 24 07 05.



Ознакомиться c участками новой поликлиники можно ЗДЕСЬ.



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