Комментарий специалиста. Приоритетное развитие села

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко подписал Директиву №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли».

В документе изложены решения, поставленные главой государства по дальнейшему развитию аграрной отрасли, указаны механизмы их реализации.

Выполнение основных положений Директивы позволит достичь поставленных целей, касающихся обеспечения устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса, проведения конкурентной экономической политики для достижения эффективного функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечения устойчивого развития территории сельской местности, занятости сельского населения и повышения уровня его жизни.

Положения документа также направлены на усиление зависимости оценки работы кадров от состояния производственной, исполнительской и трудовой дисциплины, подготовку высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства.

При выполнении установленных Директивой заданий к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн. тонн в год, продукции выращивания скота и птицы — 1,8 млн. тонн. Должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

Рост зарплаты и объемов продукции животноводства, подготовка кадров - эти вопросы развития аграрной отрасли тесно взаимосвязаны, они станут приоритетами развития аграрной отрасли.

Директива — это концептуальный документ, который определяет стратегию развития агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу. В ней закреплены уже достигнутые АПК результаты.

Труженики села пользуются уважением в обществе. Отсутствие проблем с продовольствием, широкий ассортимент товаров в магазинах, растущий экспорт аграрной продукции - результат труда представителей отрасли. Продовольственная безопасность у нас обеспечена в течение 10 последних лет, по результатам 2018-го мы поставили свою продукцию в 95 стран на сумму более $5 млрд. рублей.

Директива определила основные направления дальнейшего устойчивого развития аграрного производства и, прежде всего, сельских территорий. А это основа социальной стабильности общества, основа доходов сельского населения.

В качестве одного из направлений развития аграрной отрасли Директивой №6 закреплено достижение экономически целесообразных объемов производства. Они определены исходя из природного потенциала, производственных мощностей и технологических резервов.

Будет подготовлен план мероприятий по реализации Директивы. Задача по обеспечению роста заработной платы является одной из важнейших.

Директива определила целевые задачи для руководителей всех уровней управления, начиная от правительства и заканчивая руководителями сельхозорганизаций и низовых звеньев, каждого трудового коллектива.

В. МИЛЮНЕЦ, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома.