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Белорусская модель государства строится на конституционной основе. Главные темы послания КС
Новости Беларуси. Все законы, принятые в Беларуси в 2018 году, не противоречат Конституции. К такому выводу пришел Конституционный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 марта он принял ежегодное послание Президенту и парламенту. В нем отмечается, что белорусская модель государства для народа, в центре нее – право человека на достойную и безопасную жизнь. И строится она на конституционной основе.
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Новости Беларуси. Все законы, принятые в Беларуси в 2018 году, не противоречат Конституции. К такому выводу пришел Конституционный суд, сообщили в программе Новости...
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