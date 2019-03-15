В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно

Вручение памятных медалей приурочили к знаковой дате – 25-летию Конституции Республики Беларусь. Медали группе бывших партийных и советских работников торжественно вручила первый секретарь Гродненского обкома КПБ Жанна Грицкевич.
Памятные медали «100 гадоў Камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР» учреждены ЦК КПБ. На Гродненщине их получат 600 человек.
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