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В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно

16.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Вручение  памятных медалей   приурочили к  знаковой дате – 25-летию  Конституции Республики Беларусь.  Медали группе бывших партийных и советских работников  торжественно вручила первый секретарь Гродненского обкома КПБ Жанна Грицкевич.   
 
Памятные медали «100 гадоў  Камуністычнай  партыі   Беларусі  і Беларускай ССР»  учреждены ЦК КПБ.  На Гродненщине  их получат 600 человек.  
 
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
В знаковый день. Памятные медали к 100-летию КПБ вручили в Гродно
 
 
 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
http://grodnonews.by/
 
 
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