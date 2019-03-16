16 марта в Брестской областной филармонии слушали джаз

Певец вокалист Грегори Бойд из Нового Орлеана (США). Афроамерикнаец в черном. Голос, уводящий в жаркое лето южных штатов когда-то рабовладельческого Юга. Грустная улыбка в глазах. Тело, вбирающее в себя мелодию. Движение, как отражение сложного музыкального ритма. Пот из-под шляпы и черная в горошки рубашка, прилипшая к телу к концу концерта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Арк Овруцкий – контрабас. Создание музыки-баса, музыки-акцента, музыки глубин. Артем Юрлов – барабаны. Ритм. Удар. Звуковая волна, как шелест дождя или удар грома.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Владимир Нестеренко – фортепиано. Космос. Импровизация, струящаяся из пальцев рук. Ощущение полного контроля над зрителем, исполнителями на сцене, инструментами. Всем залом.