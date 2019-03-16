Автодорогу «Гомель-Калинковичи» планируют расширить до четырех полос

Участок автодороги «Гомель-Калинковичи» (часть трассы М10) планируют расширить до четырех полос. По словам заместителя председателя Калинковичского райисполкома Сергея БУЛАВКО, данные работы предварительно стартуют в 2020 году.

Реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей рассматривается как реализация пилотного проекта государственно-частного партнерства, пишет БЕЛТА . В планах на ближайшие годы – строительство объездной дороги, которая позволит разгрузить районный центр от транзитных потоков, следующих в сторону Российской Федерации и в обратном направлении.

В Калинковичском райисполкоме подчеркнули, что одновременно благоустроить все дороги нет возможности. Поэтому все решается поэтапно. Отмечается, что в 2018 году было приведено в порядок около 34 км автодорог райцентра. В 2019 году Калинковичам выделят на ремонт местных дорог порядка 2,7 млн руб.