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Автодорогу «Гомель-Калинковичи» планируют расширить до четырех полос

17.03.2019 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Автодорогу «Гомель-Калинковичи» планируют расширить до четырех полос
Фото из открытых источников

Участок автодороги «Гомель-Калинковичи» (часть трассы М10) планируют расширить до четырех полос. По словам заместителя председателя Калинковичского райисполкома Сергея БУЛАВКО, данные работы предварительно стартуют в 2020 году.

Автодорогу «Гомель-Калинковичи» планируют расширить до четырех полос Реконструкция трассы Минск-Гродно завершится к 1 мая

Реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей рассматривается как реализация пилотного проекта государственно-частного партнерства, пишет БЕЛТА. В планах на ближайшие годы – строительство объездной дороги, которая позволит разгрузить районный центр от транзитных потоков, следующих в сторону Российской Федерации и в обратном направлении.

В Калинковичском райисполкоме подчеркнули, что одновременно благоустроить все дороги нет возможности. Поэтому все решается поэтапно. Отмечается, что в 2018 году было приведено в порядок около 34 км автодорог райцентра. В 2019 году Калинковичам выделят на ремонт местных дорог порядка 2,7 млн руб.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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К расширению автомобильной дороги планируют приступить в 2020 году.
 
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