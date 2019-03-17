В Столинском районе обнаружено тело пассажира аэроглиссера

В Столинском районе обнаружили тело утонувшего в феврале пассажира аэроглиссера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Тело 39-летнего жителя агрогородка Ольшаны обнаружили 15 марта в 14.50 в реке Припять вблизи деревни Семигостичи - в 400 м от места трагедии. Участвовавшие в поисковых мероприятиях местные жители нашли тело в яме на середине реки.



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Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 11 февраля. Рабочий частного предприятия перевозил аэроглиссером на турбазу по льду 10 человек. Вблизи деревни Семигостичи лед проломился, судно опрокинулось. Три человека оказались в воде, один из них утонул. Двоих мужчин, 46 и 38 лет, удалось извлечь из воды. Старший умер до приезда скорой помощи, младшего госпитализировали в реанимацию. Столинский РОСК в отношении рабочего возбудил уголовное дело.