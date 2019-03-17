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В Столинском районе обнаружено тело пассажира аэроглиссера

18.03.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Столинском районе обнаружили тело утонувшего в феврале пассажира аэроглиссера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64427.php

В Столинском районе обнаружено тело пассажира аэроглиссера

Тело 39-летнего жителя агрогородка Ольшаны обнаружили 15 марта в 14.50 в реке Припять вблизи деревни Семигостичи - в 400 м от места трагедии. Участвовавшие в поисковых мероприятиях местные жители нашли тело в яме на середине реки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64427.php

В Столинском районе обнаружено тело пассажира аэроглиссера

Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 11 февраля. Рабочий частного предприятия перевозил аэроглиссером на турбазу по льду 10 человек. Вблизи деревни Семигостичи лед проломился, судно опрокинулось. Три человека оказались в воде, один из них утонул. Двоих мужчин, 46 и 38 лет, удалось извлечь из воды. Старший умер до приезда скорой помощи, младшего госпитализировали в реанимацию. Столинский РОСК в отношении рабочего возбудил уголовное дело.

 
 
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  В Столинском районе обнаружили тело утонувшего в феврале пассажира аэроглиссера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
 
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