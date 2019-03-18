Владимир Базанов: написал четыре рапорта и в итоге поехал в Афганистан второй раз









Особая страница в вашей биографии — Афганистан. Что было за время?

Мне шел двадцать третий год, когда попал туда в первой очереди советских войск. А через полгода нашу артиллерийскую часть вывели, и я оказался в Узбекистане. Но написал четыре рапорта и в итоге поехал в Афганистан второй раз и отслужил там два года. Конечно, время сложное. Однако идеологическая составляющая в СССР всегда была мощной. Мы особо не смотрели на лозунг о выполнении интернационального долга. Мы солдаты, понимавшие простой постулат: перед нами поставлена задача, и ее надо выполнять.





В переделки попадали?

Всякое бывало. А сейчас уже десятый год возглавляю в Брестской области общественное объединение ветеранов афганской войны. Стараюсь максимально помогать людям в решении их проблем, особенно матерям и вдовам. Я же не просто прочитал об этом в книге или фильм посмотрел: видел наяву, как погибали наши ребята... Страшно это все. Война — это когда политики не договорились. Так вот лучше бы они всегда договаривались.







