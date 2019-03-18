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Владимир Базанов: написал четыре рапорта и в итоге поехал в Афганистан второй раз

19.03.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Кандидат на пост главы БФФ Владимир Базанов в эксклюзивном интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу рассказал о своем афганском прошлом.



Особая страница в вашей биографии — Афганистан. Что было за время?
Мне шел двадцать третий год, когда попал туда в первой очереди советских войск. А через полгода нашу артиллерийскую часть вывели, и я оказался в Узбекистане. Но написал четыре рапорта и в итоге поехал в Афганистан второй раз и отслужил там два года. Конечно, время сложное. Однако идеологическая составляющая в СССР всегда была мощной. Мы особо не смотрели на лозунг о выполнении интернационального долга. Мы солдаты, понимавшие простой постулат: перед нами поставлена задача, и ее надо выполнять.

В переделки попадали?
Всякое бывало. А сейчас уже десятый год возглавляю в Брестской области общественное объединение ветеранов афганской войны. Стараюсь максимально помогать людям в решении их проблем, особенно матерям и вдовам. Я же не просто прочитал об этом в книге или фильм посмотрел: видел наяву, как погибали наши ребята... Страшно это все. Война — это когда политики не договорились. Так вот лучше бы они всегда договаривались.



 
 
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Кандидат на пост главы БФФ Владимир Базанов в эксклюзивном интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу рассказал о своем афганском прошлом.
 
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