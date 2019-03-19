Белорусский фильм отобрали на самый крупный американский фестиваль документального кино

Режиссер Андрей Кутило написал в Facebook, что его фильм «Стриптиз и война» отобран на крупнейший американский фестиваль документального кино Hot Docs в Торонто.

В интервью AFISHA.TUT.BY Андрей рассказывал, что снимал кино 4 года:

— И самое главное для документального кино: нужно время, чтобы герой менялся. Когда мы начали снимать, Толя хотел заниматься эротическим танцем, сделать шоу с элементами искусства. Но чем больше мы снимали, тем четче он понимал, что стриптиз никому не нужен в Беларуси, что сложно собрать команду. И я, и зритель видим, как происходит утрата иллюзий. Вот на это и нужно время. В документальном кино нет правил, ты никогда не знаешь, во сколько съемочных дней уложишься. В среднем их может быть, скажем, 30, но «Стриптиз и войну» мы снимали гораздо дольше — не меньше 60 съемочных дней точно.