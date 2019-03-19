|
Лукашенко объявил выговор губернатору Могилевской области
20.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы.
Соответствующее распоряжение «О привлечении к дисциплинарной ответственности» подписал глава государства Александр Лукашенко,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)