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Рогозин объявил о вступлении России в «космическое соревнование»

22.03.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Россия начинает новый этап своеобразного соревнования с ведущими космическими державами по пилотируемым программам, в том числе в дальнем космосе. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.


Изображение: SpaceX / flickr.com

«Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе», — сказал Рогозин в ходе посещения депутатами «Единой России» Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Он также сообщил, что Роскосмос активно обсуждает с Российской академией наук лунную программу. «Вчера допоздна обсуждали с президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым все виды полезных нагрузок, которые необходимы для формирования лунной научной станции», — отметил Рогозин.

Обращаясь к депутатам «Единой России», он подчеркнул: «Мы хотели бы, чтобы наша ведущая фракция была в теме той работы, которую проводит новая администрация Роскосмоса».

 
 
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Россия начинает новый этап своеобразного соревнования с ведущими космическими державами по пилотируемым программам, в том числе в дальнем космосе.
 
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