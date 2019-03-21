В Беларуси почтили память погибших в Хатыни

В Хатыни (Беларусь) вспомнили тех, кто погиб ровно 76 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта деревня была уничтожена фашистами вместе с жителями, сообщает «МИР 24».

К мемориальному комплексу пришли сегодня и выжившие свидетели трагедии. Здесь возложили венки и цветы.

«Нужно напоминать людям о том, что было когда-то, что перенесли мы в страшные годы фашистской оккупации. Очень много сейчас попыток исказить ту историю — историю Великой Отечественной, Второй мировой войны. Очень много попыток обелить преступников, которые совершали вот эти страшные злодеяния», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.