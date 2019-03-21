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В Беларуси почтили память погибших в Хатыни

22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Хатыни (Беларусь) вспомнили тех, кто погиб ровно 76 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта деревня была уничтожена фашистами вместе с жителями, сообщает «МИР 24».

К мемориальному комплексу пришли сегодня и выжившие свидетели трагедии. Здесь возложили венки и цветы.

«Нужно напоминать людям о том, что было когда-то, что перенесли мы в страшные годы фашистской оккупации. Очень много сейчас попыток исказить ту историю — историю Великой Отечественной, Второй мировой войны. Очень много попыток обелить преступников, которые совершали вот эти страшные злодеяния», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Напомним, в Хатыни были сожжены заживо 149 человек, в том числе 75 детей.



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В годы Великой Отечественной войны здесь были сожжены заживо 149 человек, в том числе 75 детей.
 
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