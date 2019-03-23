Глава Киргизии пообещал не допускать семейно-кланового правления в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в годовщину мартовских событий 2005 года, названных народной революцией, заявил о целях построить свободное и развитое государство без семейно-кланового правления с достойными условиями жизни населения.

"24 марта 2005 года - одна из самых ярких страниц истории борьбы киргизского народа против семейно-кланового правления, против коррупции, за построение свободного государства и справедливого общества", - говорится в обращении главы государства, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В обращении С.Жээнбеков отмечает, что "мартовские события показали несгибаемую волю и твердую решимость нашего народа за независимость и достойную жизнь, доказали, что именно народ является единственным источником власти и не допустит беззакония".

"К сожалению, мартовская революция не достигла своей цели, не сбылась светлая мечта народа об установлении честной и справедливой власти. И власть, и общество должны извлечь серьезный урок из Аксыйских событий (17 марта 2002 года), Мартовской (24 марта 2005 года) и Апрельской народной революции (7 апреля 2010 года)", - подчеркнул президент.

В связи с этим, С.Жээнбеков пообещал "никогда не допустить семейно-кланового правления".

"Наша главная цель - построить свободное, развитое государство, создать достойные условия для жизни народа, о котором мечтали наши предки, участники Аксыйских событий, народных революций в Марте 2005 года и Апреля 2010 года", - добавил С.Жээнбеков.

24 марта 2005 года в Киргизии в результате выступлений оппозиции произошла смена власти, бывший президент Аскар Акаев со своей семьей покинул республику и сейчас живет в Москве. До 2017 года 24 марта в Киргизии был праздничным выходным днем.

Мартовским событиям предшествовали Аксыйские события 17 марта 2002 года, когда население местности Аксы (Джалал-Абадская область) выступило против ареста их земляка, депутата парламента Азимбека Бекназарова. 7 апреля 2010 в Киргизии произошла очередная революция, под давлением оппозиции экс-президент Курманбек Бакиев покинул свой пост, а затем и пределы Киргизии. Обе революции в Киргизии прошли с призывами не допускать семейно-кланового правления.

В связи с этим заявления президента Киргизии не допустить семейно-кланового правления в последнее время вызывают серьезную критику со стороны правозащитников и оппозиции, указывающих на то, что старший брат С. Жээнбекова, Жусупбек Шарипов занимает пост посла Киргизии на Украине.

Другой брат С. Жээнбекова, Асылбек Жээнбеков, является депутатом парламента, и СМИ его называют "серым кардиналом киргизской политики".

Наиболее жестким критиком главы государства является его предшественник, экс-президент Алмазбек Атамбаев, который неоднократно призывал А. Жээнбекова сдать депутатский мандат, чтобы избежать семейно-кланового правления.

Эксперты в Киргизии заявляют, что именно эти выступления А.Атамбаева стали основной для наблюдаемого почти год противостояния между экс-главой государства и президентом Киргизии, в результате которого по обвинению в коррупции были арестованы члены самого близкого окружения бывшего президента.