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Мозырский НПЗ поставил новый вид автотоплива в Украину и Казахстан

24.03.2019 13:49 — Разное | Интерфакс  
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Первая партия бензина АИ-100, полученного в начале года на Мозырском НПЗ, реализована потребителям Казахстана и Украины, сообщили представители предприятия.

Выпуск бензина АИ-100-К5-Евро налажен на Мозырском НПЗ благодаря высокой степени совершенства технологической схемы предприятия и постоянному развитию производства. При использовании этого современного топлива повышенного качества, соответствующего европейским стандартам, повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива обеспечивает надежную и экономичную работу двигателя, снижает количество вредных (канцерогенных) выбросов в атмосферу, что делает автомобиль более безопасным для окружающей среды и человека.

АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95.

 
 
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Первая партия бензина АИ-100, полученного в начале года на Мозырском НПЗ, реализована потребителям Казахстана и Украины, сообщили представители предприятия.
 
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