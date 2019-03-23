Мозырский НПЗ поставил новый вид автотоплива в Украину и Казахстан

Первая партия бензина АИ-100, полученного в начале года на Мозырском НПЗ, реализована потребителям Казахстана и Украины, сообщили представители предприятия.

Выпуск бензина АИ-100-К5-Евро налажен на Мозырском НПЗ благодаря высокой степени совершенства технологической схемы предприятия и постоянному развитию производства. При использовании этого современного топлива повышенного качества, соответствующего европейским стандартам, повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива обеспечивает надежную и экономичную работу двигателя, снижает количество вредных (канцерогенных) выбросов в атмосферу, что делает автомобиль более безопасным для окружающей среды и человека.

АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95.