|
Не верь знакам, в заблуждение вводящим... На бульваре Космонавтов и окрест
25.03.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Хочешь не хочешь, а возвращаешься к теме организации дорожного движения. Прошла неделя, как открыли проезд по новенькой части бульвара Космонавтов, а знаки и ныне там.
Они, наверное, никого не смущают, понятное дело, что внимания на это никто не обращает - едут водители, как видят, дело привычное.
Однако случайный гость города может и растеряться: что происходит?
Выезд с Мицкевича тоже давно свободен, но временные знаки всё ещё указывают на тупик и направление объезда. При этом часто ложное, так как по Кирова не получится выехать на бульвар, а на объезд туда указатель есть. Вот и думай и гадай...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хочешь не хочешь, а возвращаешься к теме организации дорожного движения. Прошла неделя, как открыли проезд по новенькой части бульвара Космонавтов, а знаки и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)