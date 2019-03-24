Не верь знакам, в заблуждение вводящим... На бульваре Космонавтов и окрест

Хочешь не хочешь, а возвращаешься к теме организации дорожного движения. Прошла неделя, как открыли проезд по новенькой части бульвара Космонавтов, а знаки и ныне там.





Они, наверное, никого не смущают, понятное дело, что внимания на это никто не обращает - едут водители, как видят, дело привычное.





Однако случайный гость города может и растеряться: что происходит?





Выезд с Мицкевича тоже давно свободен, но временные знаки всё ещё указывают на тупик и направление объезда. При этом часто ложное, так как по Кирова не получится выехать на бульвар, а на объезд туда указатель есть. Вот и думай и гадай...