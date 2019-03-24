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Россельхознадзор предложил Турции помочь установить подлинное происхождение яблок, поставляемых через Беларусь

25.03.2019 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор выразил готовность осуществить рабочий визит своих специалистов в Турцию и направил соответствующее обращение в министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Цель планируемого визита - проверка достоверности информации в документах ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Беларуси при реэкспорте яблок турецкого происхождения в Россию, а также сведений о логистике поставок продукции из Беларуси в Россию через Европейский союз, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор с 22 марта запретил ввоз турецких яблок в Россию через Беларусь - " в связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь "санкционной" продукции под видом продукции, произведенной в Турции".

По данным службы, продолжаются случаи ввоза продукции из Беларуси в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране происхождения.

Так, в марте отмечено резкое увеличение поставок в Россию свежих яблок, которые, согласно документам, были выращены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной. При этом поставки осуществлялись по "нелогичной" схеме: вместо того, чтобы напрямую из Турции поступить в порт Новороссийска, продукция поставлялась по маршруту Турция - Латвия - Беларусь - Россия. Это вызвало у Россельхознадзора сомнение в легальности поставок и недоверие к данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах.

 
 
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Россельхознадзор выразил готовность осуществить рабочий визит своих специалистов в Турцию и направил соответствующее обращение в министерство сельского и...
 
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