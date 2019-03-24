|
«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан
Новости Беларуси. Проблема нового производства виниловых обоев в Гомеле. Именно на эту тему было больше всего обращений из Гомельской области во время проведенной БелТА акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Невыносимый запах и сильный шум отравили жизнь тысячам горожан. Проблема существует больше года. А ее рассмотрение на особом контроле в Администрации Президента. Подробности дурно пахнущей истории в материале корреспондента Александра Добрияна.
Двойной удар по нервной системе гомельчане получили чуть больше года назад. Едкий запах и невыносимый шум появились сразу после запуска новой линии виниловых обоев.
Любовь Мазуренко, жительница Гомеля:
Николай Крупейченко, житель Гомеля:
Проведенные экологами и санитарными службами замеры действительно выявили превышения: по шуму, а из химических веществ – по аммиаку и формальдегиду. Но ни одно из них не дает того запаха, который ощущался в районе. На помощь пришел интернет. Местные жители уверены: фабрика травит их крайне опасным веществом.
Ольга Бычкова, жительница Гомеля:
Произведенные замеры показали: содержание винилхлорида в выбросах в 84 раза меньше нормы. Но вопрос «чем пахнет?» так и остался без ответа. За год на фабрике произошло немало изменений. Не раз сменилось руководство, после неоднократных остановок ряд изменений претерпела и сама проблемная линия.
Здесь в пять слоев покрываем. Один за одним высыхают, и эффект уже есть, мы видим.
Всю систему газоудаления покрыли специальными шумопоглощающими материалами. Высоту рассеивания выбросов увеличили на 14 метров. Удвоили число фильтров. Интересно, что большую часть работ сделали за последние 10 дней после посещения фабрики лично председателем облисполкома.
Андрей Башилов, директор предприятия «Гомельобои»:
К пробному пуску исправленная линия будет готова 26 марта.
Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Почти год упущенной экономической выгоды и напряженной ситуации среди горожан – таков результат недосконально продуманной модернизации.
Александр Добриян, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан
Новости Беларуси. Проблема нового производства виниловых обоев в Гомеле. Именно на эту тему было больше всего обращений из Гомельской области во время проведенной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)