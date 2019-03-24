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«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

25.03.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проблема нового производства виниловых обоев в Гомеле. Именно на эту тему было больше всего обращений из Гомельской области во время проведенной БелТА акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Невыносимый запах и сильный шум отравили жизнь тысячам горожан. Проблема существует больше года. А ее рассмотрение на особом контроле в Администрации Президента. Подробности дурно пахнущей истории в материале корреспондента Александра Добрияна.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Двойной удар по нервной системе гомельчане получили чуть больше года назад. Едкий запах и невыносимый шум появились сразу после запуска новой линии виниловых обоев.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Любовь Мазуренко, жительница Гомеля:
Очень неприятно было, когда с детьми выходила я на реку. Особенно этот тяжелый дым – видно, что он прямо падает, и мы здесь лежим.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Николай Крупейченко, житель Гомеля:
Запахи такие, что другой раз дышать нечем. Гудит труба. Сутками гудит практически – и ночью, и днем гул стоит, что аж в доме слышно.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Проведенные экологами и санитарными службами замеры действительно выявили превышения: по шуму, а из химических веществ – по аммиаку и формальдегиду. Но ни одно из них не дает того запаха, который ощущался в районе. На помощь пришел интернет. Местные жители уверены: фабрика травит их крайне опасным веществом.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Ольга Бычкова, жительница Гомеля: 
Полихлорвинил, который используется при производстве обоев, и выбросы его, вызывает большое количество онкологий и большое количество заболеваний.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Произведенные замеры показали: содержание винилхлорида в выбросах в 84 раза меньше нормы. Но вопрос «чем пахнет?» так и остался без ответа. За год на фабрике произошло немало изменений. Не раз сменилось руководство, после неоднократных остановок ряд изменений претерпела и сама проблемная линия.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Здесь в пять слоев покрываем. Один за одним высыхают, и эффект уже есть, мы видим.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Всю систему газоудаления покрыли специальными шумопоглощающими материалами. Высоту рассеивания выбросов увеличили на 14 метров. Удвоили число фильтров. Интересно, что большую часть работ сделали за последние 10 дней после посещения фабрики лично председателем облисполкома.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Андрей Башилов, директор предприятия «Гомельобои»:
По результатам совещания у губернатора был намечен ряд мероприятий. Это изготовление факельного выброса на трубе. Это изменение конструкции воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума. Это применение экранов непосредственно на машине. Ну и применение более экологически чистых красок.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

К пробному пуску исправленная линия будет готова 26 марта.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Когда будет сделан пробный пуск фабрики и будут проведены все контрольные замеры. Только после проведения контрольных замеров, когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Почти год упущенной экономической выгоды и напряженной ситуации среди горожан – таков результат недосконально продуманной модернизации.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

Александр Добриян, СТВ: 
Запаха нет уже почти месяц – производство стоит. Однако оно может заработать уже в середине следующей недели, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Ответ на главный вопрос – какое вещество дало тот самый тревожный запах, всколыхнувший общественное мнение – дадут химики из Санкт-Петербурга. Пробы взяты на весь спектр веществ, выбрасываемых производством.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Проблема нового производства виниловых обоев в Гомеле. Именно на эту тему было больше всего обращений из Гомельской области во время проведенной...
 
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