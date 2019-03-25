Когда в Осиповичском районе «Дни трезвости»?

Решением райисполкома от 15 марта на территории района введены ограничения времени продажи алкогольных напитков. Акция «День трезвости» пройдет 25 апреля, 30 мая, 8 июня, 31 августа и 14 ноября. В эти дни за исключением розничной торговли на объектах общепита в розлив будет ограничена продажа спиртного — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними.



