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Пенсионерам в Польше и Украине обещают «тринадцатую» пенсию. Кто сможет получать эти выплаты?
В этом году польских пенсионеров ждет дополнительная финансовая поддержка в виде «тринадцатой» пенсии,
На состоявшемся ранее съезде правящей партии «Право и справедливость» ее председатель Ярослав Качиньский пообещал выплату «тринадцатой» пенсии в размере 1100 злотых (примерно 275 евро).
Дополнительная пенсия в рамках программы «Пенсия +» будет выплачиваться с мая этого года пенсионерам всех категорий независимо от размера пенсии.
О «тринадцатой» пенсии также задумались и в Украине. Президент Украины Петр Порошенко не исключает введение ежегодной «13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны,
Напомним, белорусы по размеру средних пенсий
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Белорусы по размеру средних пенсий уступают практически всем соседям.
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