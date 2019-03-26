Пенсионерам в Польше и Украине обещают «тринадцатую» пенсию. Кто сможет получать эти выплаты?

В этом году польских пенсионеров ждет дополнительная финансовая поддержка в виде «тринадцатой» пенсии, сообщает «Радио Польши». «Пенсионеры часто говорили, что одноразовая дополнительная выплата в году предоставит им возможность дополнительных расходов, которые обычно они не могут себе позволить. Например, на мелкие ремонты или покупку нужных вещей», — сказала министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На состоявшемся ранее съезде правящей партии «Право и справедливость» ее председатель Ярослав Качиньский пообещал выплату «тринадцатой» пенсии в размере 1100 злотых (примерно 275 евро).

Дополнительная пенсия в рамках программы «Пенсия +» будет выплачиваться с мая этого года пенсионерам всех категорий независимо от размера пенсии.

О «тринадцатой» пенсии также задумались и в Украине. Президент Украины Петр Порошенко не исключает введение ежегодной «13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны, сообщает segodnya.ua. Тех, кто получает минпенсию, в Украине всего около 300 тысяч человек. Однако эксперты сомневаются, будет ли это справедливо по отношению к тем, у кого пенсия больше минимальной на 1−2 гривны, из-за чего эти пенсионеры еще одну пенсию не получат.

Напомним, белорусы по размеру средних пенсий уступают практически всем соседям.