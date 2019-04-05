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В Ленинском сельсовете продолжаются мероприятия по благоустройству территорий общего пользования
05.04.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Ленинском сельсовете продолжаются мероприятия по благоустройству территорий общего пользования, детских игровых площадок, приусадебных участков.
Сегодня молодежь и жители д.Бусни от маленьких до пожилых вышли обустроить детскую игровую площадку, купленную детям д.Бусни из средств Ленинского сельсовета.
Участники субботника с старостой деревни Валерием Нефедюком, красили, гребли мусор, огородили площадку, поставили новые волейбольные столбы и футбольные ворота, посадили более 40 молодых елей и 35 деревьев различных пород - получилась аллея посвященная воинам-освободителям, которые 75 лет назад освобождали нас от немецких захватчиков.
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В Ленинском сельсовете продолжаются мероприятия по благоустройству территорий общего пользования, детских игровых площадок, приусадебных участков. Сегодня...
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