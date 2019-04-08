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Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В поселке Чисть Молодечненского района водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
Подобная авария произошла и в Воложинском районе. Местный житель на микроавтобусе сбил велосипедистку. Женщину госпитализировали с травмой головы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.
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Новости Беларуси. В поселке Чисть Молодечненского района водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медицинская...
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