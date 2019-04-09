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Около $25 млн планируется дополнительно направить на ремонт магистральных дорог

10.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около млн планируется дополнительно направить на ремонт магистральных дорог

Масштабный ремонт в преддверии II Европейских игр проведут на трассе М1, приведут в порядок и другие магистральные дороги, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Разработаны планы ремонта основных магистралей, которые будут принимать гостей. В настоящее время принято решение и находится в завершающей стадии рассмотрения распоряжение Президента о выделении $25 млн на ремонт дорог, в первую очередь магистральных», — отметил Александр Головнев.

Особое внимание будет уделено трассе М1, которая после зимы находится в неудовлетворительном состоянии, вызывает нарекания автомобилистов. «На ней будет проведена масштабная работа по замене покрытия. К играм она будет в состоянии, за которое не будет стыдно», — добавил представитель Минтранса.

Приведут в порядок и другие дороги (М4, М5, М6), выезды из Минска.»Все работы намерены завершить до 1 июня», — отметил Александр Головнев.-0-

В Минске до 1 мая полностью заменят покрытие на транспортных коридорах II Европейских игрОколо млн планируется дополнительно направить на ремонт магистральных дорог

Основные усилия дорожных служб направлены на транспортные коридоры, МКАД, ул. Аранскую, трассы велогонок, территории вблизи спортивных объектов, автобусного парка №5.
 
Теги: Минск
 
 
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Масштабный ремонт в преддверии II Европейских игр проведут на трассе М1, приведут в порядок и другие магистральные дороги, сообщил сегодня журналистам начальник...
 
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