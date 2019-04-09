Около $25 млн планируется дополнительно направить на ремонт магистральных дорог

Источник материала: Вороновская газета





Масштабный ремонт в преддверии II Европейских игр проведут на трассе М1, приведут в порядок и другие магистральные дороги, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Разработаны планы ремонта основных магистралей, которые будут принимать гостей. В настоящее время принято решение и находится в завершающей стадии рассмотрения распоряжение Президента о выделении $25 млн на ремонт дорог, в первую очередь магистральных», — отметил Александр Головнев.

Особое внимание будет уделено трассе М1, которая после зимы находится в неудовлетворительном состоянии, вызывает нарекания автомобилистов. «На ней будет проведена масштабная работа по замене покрытия. К играм она будет в состоянии, за которое не будет стыдно», — добавил представитель Минтранса.

Приведут в порядок и другие дороги (М4, М5, М6), выезды из Минска.»Все работы намерены завершить до 1 июня», — отметил Александр Головнев.-0-