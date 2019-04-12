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Белорус Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Монте-Карло
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Монте-Карло. Призовой фонд соревнований – более 5 миллионов долларов США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче первого круга квалификации белорус встречался с Федерико Дельбонисом. Первый сет остался за аргентинцем – 6:2. А во втором при счете 4:3 в свою пользу Ивашко отказался от дальнейшей борьбы.
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Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Монте-Карло. Призовой фонд соревнований – более 5 миллионов долларов...
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