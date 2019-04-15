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Олигархам Лукашенко закон не писан: новобуд на Октябрьской прирос лишними этажами
Источник материала: Партизан
На Октябрьской площади в центре Минска продолжается строительство офисно-торгового центра "БК Капитал".
Столичные архитекторы уже называли эту высотку, которую строят на месте музея Великой Отечественной войны, "смертью белорусской архитектуры" и "издевательством над историей".
В конце января 2019 года появились новости, что "БК Капитал" достиг финальной высоты. Бизнес-центр оказался выше Дворца профсоюзов и сопоставимым по высоте с офисным зданием по Интернациональной, 36.
Но 15 апреля пользователь твитера Čyz
Бизнес-центр на Октябрьской площади строится по заказу компании "Белинте-Роба", входящей в Dana Holdings братьев Каричей.
Сербская компания с одобрения Лукашенко активно застраивает Минск: среди ее проектов — комплекс "Маяк Минска" около Национальной библиотеки, крупный торговый центр "Дана Молл" на станции метро "Восток", комплекс "Минск-Мир" в районе улицы Аэродромная.
В здании бизнес-центра на Октябрьской площади будут размещаться торговые площади, офисы, апартаменты и ресторан с обзорной террасой на крыше.
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На Октябрьской площади в центре Минска продолжается строительство офисно-торгового центра "БК Капитал".
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