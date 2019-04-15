Олигархам Лукашенко закон не писан: новобуд на Октябрьской прирос лишними этажами

Столичные архитекторы уже называли эту высотку, которую строят на месте музея Великой Отечественной войны, "смертью белорусской архитектуры" и "издевательством над историей".





В конце января 2019 года появились новости, что "БК Капитал" достиг финальной высоты. Бизнес-центр оказался выше Дворца профсоюзов и сопоставимым по высоте с офисным зданием по Интернациональной, 36.





Но 15 апреля пользователь твитера Čyz заметил , что с обратной стороны новодел... незаметно вырос еще на два этажа!













Бизнес-центр на Октябрьской площади строится по заказу компании "Белинте-Роба", входящей в Dana Holdings братьев Каричей.





Сербская компания с одобрения Лукашенко активно застраивает Минск : среди ее проектов — комплекс "Маяк Минска" около Национальной библиотеки, крупный торговый центр "Дана Молл" на станции метро "Восток", комплекс "Минск-Мир" в районе улицы Аэродромная.





В здании бизнес-центра на Октябрьской площади будут размещаться торговые площади, офисы, апартаменты и ресторан с обзорной террасой на крыше.