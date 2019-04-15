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Олигархам Лукашенко закон не писан: новобуд на Октябрьской прирос лишними этажами

16.04.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Октябрьской площади в центре Минска продолжается строительство офисно-торгового центра "БК Капитал".

Столичные архитекторы уже называли эту высотку, которую строят на месте музея Великой Отечественной войны, "смертью белорусской архитектуры" и "издевательством над историей".

В конце января 2019 года появились новости, что "БК Капитал" достиг финальной высоты. Бизнес-центр оказался выше Дворца профсоюзов и сопоставимым по высоте с офисным зданием по Интернациональной, 36. 

Но 15 апреля пользователь твитера Čyz заметил, что с обратной стороны новодел... незаметно вырос еще на два этажа!



Бизнес-центр на Октябрьской площади строится по заказу компании "Белинте-Роба", входящей в Dana Holdings братьев Каричей

Сербская компания с одобрения Лукашенко активно застраивает Минск: среди ее проектов — комплекс "Маяк Минска" около Национальной библиотеки, крупный торговый центр "Дана Молл" на станции метро "Восток", комплекс "Минск-Мир" в районе улицы Аэродромная.

В здании бизнес-центра на Октябрьской площади будут размещаться торговые площади, офисы, апартаменты и ресторан с обзорной террасой на крыше.

 
Теги: Минск
 
 
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На Октябрьской площади в центре Минска продолжается строительство офисно-торгового центра "БК Капитал".
 
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