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Осиповичский райотдел Следственного комитета приглашает на службу
17.04.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Осиповичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь ведет прием на службу на должности следователей граждан, имеющих высшее юридическое образование и способных по состоянию здоровья, своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи, возложенные на Следственный комитет.
По вопросам приема на службу обращайтесь в райотдел СК по адресу: г. Осиповичи, ул. Вокзальная, д. 20 или по тел. 60-965, 65-120, 60-266, +375(33)39-94-042.
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Осиповичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь ведет прием на службу на должности следователей граждан, имеющих высшее юридическое...
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