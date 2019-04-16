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Эффективнось использования госсредств при возведении социально-значимых объектов — на постоянном контроле КГК Могилевской области

17.04.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Эффективнось использования госсредств при возведении социально-значимых объектов — на постоянном контроле КГК Могилевской областиВ Комитете государственного контроля Могилевской области на постоянном контроле находится вопрос эффективного использования государственных средств при возведении социально-значимых объектов. Об этом сообщил председатель ведомства Олег Садовский.

Как показали проведенные в 2018-м и январе-марте 2019 года контрольные мероприятия, завышения стоимости строительства объектов различного назначения в области пока не искоренены. Контролирующие органы по-прежнему продолжают выявлять неединичные нарушения в этой сфере.

По предложениям Комитета по 11 объектам строительства, возведенных в 8 регионах области (в Могилеве, Быховском, Кировском, Костюковичском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Шкловском районах), участники строительства возвратили в бюджет порядка Br75 тыс. завышений.
За допущенные нарушения законодательства 10 организаций и 16 их должностных лиц привлечены Комитетом к административной ответственности на Br29,1 тыс.

В ходе проведенных в области банками контрольных обмеров завышения стоимости строительства с привлечением льготных кредитных ресурсов выявлены более чем на 25 объектах на общую сумму Br1,1 млн. Завышения возвращены банкам на погашение льготных кредитов или сняты с расчетов (сэкономлены).

Контроль за использованием госсредств в сфере строительства продолжается.

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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В Комитете государственного контроля Могилевской области на постоянном контроле находится вопрос эффективного использования государственных средств...
 
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