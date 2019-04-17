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Финорганизации получат новые возможности для дистанционной работы с клиентами

18.04.2019 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №148, которым расширяется сфера применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения доступности банковских и финансовых услуг, сообщили в пресс-службе главы государства.

“МСИ  функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 года и позволяет клиентам, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других. Согласно указу доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, получат страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании”,- отметили в пресс-службе.

Также такая возможность появится и у государственных органов.

По информации пресс-службы, организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. При этом будет предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос).

Кроме того, продолжили в пресс-службе, положения документа направлены на развитие нового вида финансовых сделок - смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения коммерческих контрактов с помощью технологии блокчейн).

“Для дополнительной защиты прав граждан действия Национального банка и участников системы МСИ в отношении физических лиц будут осуществляться с соблюдением требований законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. Также предусматривается право клиентов отозвать свое согласие на предоставление данных о них из системы идентификации”, - добавили там.

“Ожидается, что нормы указа окажут содействие развитию услуг в электронной форме, оптимизируют издержки, снизят стоимость банковских услуг для населения, а также будут способствовать созданию рынка дистанционных финансовых услуг и активизации инвестиционной деятельности в стране”, - резюмировали в пресс-службе.

 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №148, которым расширяется сфера применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения...
 
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