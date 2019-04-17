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Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

18.04.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительнице Солигорска после письма к Президенту около подъезда установили пандус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках Ирина Макейчик ранее поднимала вопрос на местном уровне. Однако только после обращения во время «Большой разговора с Президентом» проблема была решена. Конструкцию установили оперативно. Теперь благодаря пандусу женщина может перемещаться сразу из квартиры на улицу.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Ирина Макейчик, жительница Солигорска:
Основные работы, сам пандус – железная конструкция – все это было решено в течение двух недель. А уже потом отделочные работы на балконе, потому что организация, которая нам все делала, сделала больше, чем требовалось. Это приятный такой бонус – облагородили балкон после того, как там была произведена реконструкция.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Самым сложным оказалось согласовать размещение конструкции. Необходимо было договориться и с соседями. Но все получилось. Сейчас жизнь семьи Ирины значительно упростилась.

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда
 
 
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Новости Беларуси. Жительнице Солигорска после письма к Президенту около подъезда установили пандус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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