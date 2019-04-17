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Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительнице Солигорска после письма к Президенту около подъезда установили пандус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках Ирина Макейчик ранее поднимала вопрос на местном уровне. Однако только после обращения во время
Ирина Макейчик, жительница Солигорска:
Самым сложным оказалось согласовать размещение конструкции. Необходимо было договориться и с соседями. Но все получилось. Сейчас жизнь семьи Ирины значительно упростилась.
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Новости Беларуси. Жительнице Солигорска после письма к Президенту около подъезда установили пандус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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