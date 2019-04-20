Качественная нефть появится на белорусских НПЗ не ранее, чем через 8-10 дней

По его словам, сейчас уровень превышения загрязнения нефти от нормативного значения составляет около 20 раз, что является нарушением контракта с "Транснефтью". "Российский партнер подтвердил факт нарушения двусторонним актом. Документ подписан 19 апреля. Источник загрязнения обнаружен. Загрязненная нефть находится на участке Самара-Унеча, это более 1,4 тыс. км. По нашим оценкам, белорусские НПЗ получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней", - сказал Олег Борисенко.





На данный момент стороны находятся в постоянном контакте, а 23 апреля состоится встреча с участием представителей концерна "Белнефтехим", директоров нефтеперерабатывающих заводов и руководством "Транснефти". На ней стороны обсудят ряд технических и компенсационных вопросов. Так, на "Гомельтранснефть Дружба" сейчас находится более 700 тысяч тонн загрязненной нефти, которая может быть возвращена реверсом.



