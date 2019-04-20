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Качественная нефть появится на белорусских НПЗ не ранее, чем через 8-10 дней

21.04.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней. Об этом во время сегодняшнего заседания оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти заявил генеральный директор предприятия "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, сейчас уровень превышения загрязнения нефти от нормативного значения составляет около 20 раз, что является нарушением контракта с "Транснефтью". "Российский партнер подтвердил факт нарушения двусторонним актом. Документ подписан 19 апреля. Источник загрязнения обнаружен. Загрязненная нефть находится на участке Самара-Унеча, это более 1,4 тыс. км. По нашим оценкам, белорусские НПЗ получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней", - сказал Олег Борисенко.

На данный момент стороны находятся в постоянном контакте, а 23 апреля состоится встреча с участием представителей концерна "Белнефтехим", директоров нефтеперерабатывающих заводов и руководством "Транснефти". На ней стороны обсудят ряд технических и компенсационных вопросов. Так, на "Гомельтранснефть Дружба" сейчас находится более 700 тысяч тонн загрязненной нефти, которая может быть возвращена реверсом.


 
 
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Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней. Об этом во время сегодняшнего заседания оперативного штаба...
 
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