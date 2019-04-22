ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер юношеской сборной Беларуси рассказал, чем недоволен после матча со Швейцарией

22.04.2019 22:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси по хоккею прокомментировал результат заключительного матча команды на групповом этапе, в котором белорусы уступили в овертайме швейцарцам, сообщает пресс-служба ФХБ.


Евгений Есаулов. Фото: hockey.by

— Полностью провалили первый период. Провели беседу в перерыве, ребята проснулись. Во втором и третьем периодах просто закрыли швейцарцев в их зоне и выбросили ключ. Но не могли забросить — подвела реализация.

— Есть объяснение неудачному началу?

— Неправильное отношение, потеря концентрации. У нас же как: нужно вначале создать себе проблемы, а после героически их преодолевать. Сегодня не совсем получилось.

— Но характер проявили — отыгрались с 0:3.

— Проявили. Но чтобы двигаться дальше на хорошем уровне, так играть и так начинать матчи недопустимо.

— По-вашему, ребята поняли? Усвоили урок?

— Думаю, да. Главное, чтобы они еще поняли, что мы сильны, когда являемся единым целым, командой. Если хоть один выпадает или тащит одеяло на себя, ничего не получится.

— Два дня до четвертьфинала. Какие планы на этот отрезок?

— Во-первых, нужно восстановиться. Во-вторых, провести работу над ошибками, заняться бригадами большинства и меньшинства. В общем, хорошо подготовиться.

— Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале?

— Абсолютно нет. Слабых команд там точно не будет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси по хоккею прокомментировал результат заключительного матча команды на групповом этапе, в котором белорусы уступили...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика