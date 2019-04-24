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Путин назвал полным провалом политики Порошенко итоги выборов в Украине

25.04.2019 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин назвал полным провалом политики Порошенко итоги выборов в Украине

Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине свидетельствует о «полном провале политики Порошенко», считает президент России Владимир Путин.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время трансляции телеканала «Россия 24».

Путин добавил, что, по его мнению, новые власти страны должны это понимать, однако им еще предстоит выстроить политику, которая отвечает интересам украинского народа.

Путин добавил, что Россия готова к восстановлению отношений с соседней страной в полном объеме, но делать этого в одностороннем порядке не может.

Москва, по словам президента, готова к диалогу с новыми властями Украины, если они «найдут в себе силы реализовать минские соглашения», пишет РБК.

 
 
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Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине свидетельствует о «полном провале политики Порошенко», считает президент России...
 
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