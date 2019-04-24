Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень нынешнего года

Источник материала: Пинский Вестник

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) практически готов к началу работы. При этом станции еще предстоит пройти дополнительные испытания.

Замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сообщил: «Мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап – гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. После этого – ревизия оборудования»

По плану завоз ядерного топлива должен произойти за месяц до физического пуска.Со слов замминистра завоз ядерного топлива на площадку БелАЭС – не самоцель, потому как в случае исполнения этого, в отношении обеспечения «физической защиты» на станции начнется совершенно другой режим работы. «Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», – заявил чиновник.

Он также рассказал, что сценарий обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС будет подразумевать его переработку в России. Межправительственное соглашение с Россией по переработке отработавшего ядерного топлива планируется заключить не позднее 2020 г.

Михаил Михадюк также сообщил, что цена электричества для белорусов после запуска БелАЭС будет зависеть в том числе от договоренностей по цене на газ, но пока роста тарифов для реального сектора не ожидается. Для разработки сценариев тарифной политики создана специальная рабочая группа, которая будет работать постоянно. Тарифная политика будет пересматривается каждый год.

«Мы уже крепко продвинулись по тарифной политике с целью повышения привлекательности электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, быту, так и по другим направлениям. Тарифное меню очень сильно расширилось в этом году, и мы дальше работаем», – сообщил чиновник.

Из заявления замминистра стало известно, что атомная энергия способна замещать лишь до 5 млрд куб. м газа. «Остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс: атомная и газовая электроэнергия, так что многое зависит от того, как сложатся цены на газ», – уточнил Михаил Михадюк.

В тоже время Литва, выступающая против строительства станции, вновь предложила Беларуси отказаться от атомной энергетики, а взамен на основе инфраструктуры БелАЭС запустить электростанцию на природном газе. С инициативой, охарактеризованной как «план-хулиган», выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он считает, что власти балтийской республики должны не только предложить Минску это решение, но и содействовать его воплощению. При этом премьер-министр вновь подтвердил позицию Вильнюса о том, что он откажется от закупки электроэнергии с «небезопасных» атомных электростанций, к которым Литва относит и БелАЭС.

В свою очередь, Белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что объект строится в полном соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для стран, расположенных рядом с Беларусью. Кроме того, глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что Минск находится в тесном диалоге с профильными международными структурами, в том числе МАГАТЭ, по вопросу строительства БелАЭС.

«Утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов» – сообщили в МИД Беларуси.

Как показывает опыт других стран, эксплуатирующих АЭС, формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития. Возведение и грядущий запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) серьезно повлияет на инновационный и промышленный потенциал республики. Об этом заявил консультант Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Павел Бертош, отметив, что Беларусь сумела подготовить специалистов, которые будут обеспечивать развитие высоких технологий. В частности, он выделил следующие позитивные следствия от развития атомной энергетики:

1. Привлечение передовых научно-технических разработок и инноваций извне;

2. Запуск внутренних процессов для модернизации многих отраслей промышленности;

3. Повышение качества образования и подготовки специалистов в энергетической сфере, а также в других отраслях народного хозяйства.

«В высших учебных заведениях Беларуси ведется подготовка студентов по новым для нашей страны специальностям в области ядерной энергетики, и уже сегодня выпускники вузов трудятся как на БелАЭС, так и в других организациях, вовлеченных в ядерную энергетическую программу – в МЧС, НАН Беларуси, экологических организациях», – сообщил Павел Бертош.

По информации БелТА и других СМИ