18.05.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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«Прямую телефонную линию» проведет Н.М.Рогащук
13.05.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
18.05.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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18.05.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41...
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