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Не оставляйте личные данные на сайтах с опросами
13.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В интернете появились объявления, в которых от имени кредитно-финансовых институтов звучит призыв принять участие в опросах и получить за это вознаграждение. ОАО «Белинвестбанк» предупредил своих клиентов, что целью таких опросов является получение данных вашей платежной карточки и в последующем доступа к денежным средствам, хранящимся на ней. Следуйте простым
Не оставляйте личные данные на сомнительных ресурсах. Помните, информация о рекламных кампаниях и акциях, проводимых банками, распространяется через официальные аккаунты учреждений в социальных сетях и корпоративные сайты. Обращайте внимание на доменное имя и интерфейс ресурса.
Белинвестбанк напоминает, что для безопасности ваших денежных средств категорически запрещено сообщать третьим лицам, включая лиц, представляющихся сотрудниками банка, данные платежной карточки:
полный номер,
срок действия,
CVC/CVV код,
коды подтверждения,
пароли 3D-Secure.
Не предоставляйте сведения, касающиеся вашей учетной записи в каналах дистанционного обслуживания: Интернет-банкинге и Мобильном банкинге. Ценность для мошенников представляют:
логин,
пароль,
сеансовый ключ.
В случае обнаружения подозрительных транзакций незамедлительно свяжитесь с сотрудниками банка по телефонам контакт-центра, указанным на обратной стороне вашей карточки, и заблокируйте ее.
Финансовая безопасность зависит не только от надежности платежных систем и каналов дистанционного обслуживания, но и от вашей внимательности!
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В интернете появились объявления, в которых от имени кредитно-финансовых институтов звучит призыв принять участие в опросах и получить за это вознаграждение. ОАО...
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