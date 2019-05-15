|
«Убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину». Как украинцы пытались выдать декрет №8 за свой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе
Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
Но пока в технологическом секторе наши уважаемые российские партнёры не сделали лучше законодательство. И в очередной раз в этом году, выступая перед Советом Федерации в феврале, президент России заявил Совету Федерации: «Вы должны сделать самое лучшее законодательство в области технологических стартапов и для поддержки IT. Я дал все необходимые указания». И в этот момент ты понимаешь, что в нашей стране Президент уже 2 года назад принял это решение. И сначала там шутили и говорили у наших партнёров, что ничего из этого не будет. А потом шутки закончились и началась уже конкуренция, но поздно.
Интересные тоже были моменты вот эти, вспомните, с Декретом, когда украинские депутаты, группа депутатов перевела на украинский язык Декрет №8, назвала его «Закон о розвитку цифрових технологій в Украине» и подала в Раду законопроект. Это попало в Интернет.
То есть было очень интересно, но это внимание к нашей стране со стороны соседей, и внимание, безусловно, играющее нам в плюс, как стране, которая задаёт какой-то темп, тренд в этом сложном технологическом, казалось бы, и правовом пространстве. Хотя там сотни лет до этого доминировало везде английское право и мы, как юристы, понимаем, как сложно сказать какое-то новое слово в правовом поле. И тем не менее, на сегодняшний день, уже где-то и страны-соседи и не страны-соседи признают, что Беларусь первая ввела в законодательство такие новые объекты гражданских прав, как цифровые и финансовые активы. И сегодня этим заниматься начинают все, вводить это в своё законодательство, как объекты гражданских прав.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину». Как украинцы пытались выдать декрет №8 за свой
Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе «В обстановке мира». Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)