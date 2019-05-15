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«Убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину». Как украинцы пытались выдать декрет №8 за свой

16.05.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе «В обстановке мира».

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
Мы и через спорт, и через другие сектора должны заявлять о своей стране. Когда глава государства подписал Декрет №8, я был приглашён на технологическую конференцию серьёзную в Российской Федерации.

И было видно, как остро и активно обсуждается и воспринимается эта тема, что именно в Беларуси подписан такой Декрет. И там говорилось: «Мы не сделали первые, но мы сделаем лучше».

Но пока в технологическом секторе наши уважаемые российские партнёры не сделали лучше законодательство. И в очередной раз в этом году, выступая перед Советом Федерации в феврале, президент России заявил Совету Федерации: «Вы должны сделать самое лучшее законодательство в области технологических стартапов и для поддержки IT. Я дал все необходимые указания». И в этот момент ты понимаешь, что в нашей стране Президент уже 2 года назад принял это решение. И сначала там шутили и говорили у наших партнёров, что ничего из этого не будет. А потом шутки закончились и началась уже конкуренция, но поздно.

«Убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину». Как украинцы пытались выдать декрет №8 за свой

Интересные тоже были моменты вот эти, вспомните, с Декретом, когда украинские депутаты, группа депутатов перевела на украинский язык Декрет №8, назвала его «Закон о розвитку цифрових технологій в Украине» и подала в Раду законопроект. Это попало в Интернет.

Мы с удивлением читали, что это тот же самый Декрет, который подписал глава государства. Переведён на украинский, убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину.

То есть было очень интересно, но это внимание к нашей стране со стороны соседей, и внимание, безусловно, играющее нам в плюс, как стране, которая задаёт какой-то темп, тренд в этом сложном технологическом, казалось бы, и правовом пространстве. Хотя там сотни лет до этого доминировало везде английское право и мы, как юристы, понимаем, как сложно сказать какое-то новое слово в правовом поле. И тем не менее, на сегодняшний день, уже где-то и страны-соседи и не страны-соседи признают, что Беларусь первая ввела в законодательство такие новые объекты гражданских прав, как цифровые и финансовые активы. И сегодня этим заниматься начинают все, вводить это в своё законодательство, как объекты гражданских прав.
 
 
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Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе «В обстановке мира». Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте...
 
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