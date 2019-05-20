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Без Мартина никуда. Почему критикуют финальный сезон «Игры престолов»?

21.05.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без Мартина никуда. Почему критикуют финальный сезон «Игры престолов»?
Кадр из фильма

Девять лет, восемь сезонов, 73 эпизода. Множество персонажей, множество сюжетных линий, множество смертей и многомиллионная армия поклонников, которая обеспечивала «Игру престолов» заоблачными рейтингами просмотров и даже пиратских скачиваний – чем, кстати, создатели шоу, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, какое-то время гордились. Экранизация неоконченной фэнтезийной саги Джорджа Р.Р.Мартина «Песнь Льда и Огня» была для кабельного канала HBO авантюрой, но авантюрой удавшейся – многомиллионные вложения в производство этого дорогого эпоса окупились сполна и принесли множество профессиональных наград и еще больше денег.

Всё логично

Сериал стартовал в 2011 году, и поначалу ничто не предвещало каких-либо проблем. Даже то, что из семи задуманных томов саги Мартин написал лишь пять (и пятую книгу, «Танец с драконами», он сочинял целых шесть лет), вызывало лишь небольшую тревогу – имеющегося материала должно было хватить на несколько сезонов, а уж за это время писатель, вдохновленный успехом сериала, выпустит следующие тома.

«Сила «Песни льда и пламени» не в том, что Мартин не жалеет своих персонажей. Важнее другое: персонажи книги (и первых сезонов сериала) — живые, и у них есть будущее, в которое читатель (и зритель) верит. Мартин ужасно убедителен, – считает писатель и художник Катерина Бачило. –  При чтении книг или просмотре первых сезонов сериала, по этим книгам снятых, мы волей-неволей строим в своих головах достоверные прогнозы. А потом Мартин бьёт — неожиданно и наотмашь. Удар получается таким сильным именно потому, что мы, зрители, читатели,  только что были немного впереди, жили вместе с персонажами немного в будущем — и тут нас резко выбрасывает в настоящее; и будущего уже нет, точнее — есть, но теперь уже совершенно другое. Не менее важно, что при всей кажущейся неожиданности, сюжетный поворот, приведший к катастрофе, предопределён. Стоит мысленно вернуться назад и повторить путь всех персонажей — и мы понимаем, что иначе и быть не может. Всё к тому и шло. Всё логично. Последняя, на мой взгляд, сильная сцена такого типа — смерть Джона Сноу в конце пятого сезона».

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Без книг под рукой

Мартин, разумеется, ничего не выпустил, хотя и обещал. То, что написано в книгах, закончилось к концу пятого сезона. Фанаты, правда, были успокоены тем, что Бениофф и Уайсс пользуются наработками и черновиками Мартина, но позже стало понятно, что к будущим книгам оставшиеся сезоны будут иметь только опосредованное отношение. Авторы сериала, видимо, тоже это поняли, и решили завершить «Игру престолов», не дожидаясь, когда выйдут финальные тома «Песни Льда и Огня» – ждать можно было долго, а зрители ждать не хотят.

Впрочем, подождать им всё равно пришлось. Шестой сезон, правда, вышел по расписанию, через год после пятого, но уже седьмой был задержан на несколько месяцев, а восьмой вообще вышел с годичным опозданием – хотя они были более короткими, и содержали, соответственно, семь и шесть эпизодов вместо десяти привычных. И даже такая задержка не спасла авторов «Игры престолов» от недовольства фанатов.

«Сериал «Игра престолов» был очень хорош, пока его создатели имели доступ к литературному первоисточнику. Но когда закончилась соломка, заботливо подстеленная Мартином, они продолжили работу привычным для себя способом: арка, типизация персонажа, функциональность, считает Катерина Бачило. – В этой схеме работы нет места лишнему, нет места живому. Проблема в том, что зрители помнят: ещё пару сезонов назад всё было иначе. Была перспектива, была глубина резкости; персонажи не были персонажами, а были живыми людьми и двигались сами, и принимали решения сами, и сами ошибались. А сейчас место живых людей заняли персонажи-функции, которых сценаристы, совершенно не скрываясь, ведут короткими дорогами по картонным декорациям, заставляя срезать углы. У этих персонажей нет перспективы, мы не верим в их будущее и не живём с ними в этом будущем».

Без Мартина никуда. Почему критикуют финальный сезон «Игры престолов»?
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Восьмой сезон

Восьмой сезон стартовал в апреле 2019-го с очень хорошими цифрами телерейтинга – первую серию, например, посмотрело 11,8 млн человек только в США; для сравнения – в первом сезоне хорошим результатом были 3 млн у десятого эпизода, а финал седьмого сезона посмотрели 12 млн зрителей. При этом аудитория восьмого сезона не сильно изменялась с выходом серий – пятый эпизод, например, получил 12,5 млн зрителей. Финал, видимо, перекроет этот результат.

Но оказалось, что фанаты посмотрели, посмотрели, да и создали петицию на Change.Org, потребовав переснять восьмой сезон, только без Бениоффа и Уайсса, которые, по мнению авторов этого воззвания, без книг не могут придумать нормальную историю. А «Игра престолов» достойна лучшего. Петицию подписало более миллиона человек, но вряд ли ей будет дан ход. Актер Айзек Хэмпстед-Райт (сыграл Брана Старка) назвал её смешной, а Джейкоб Андерсон (Серый Червь) – грубой. Критиковали и отдельные эпизоды восьмого сезона за допущенные оплошности (стаканчик кофе в средневековом замке) и за режиссерские решения (почти полное отсутствие освещения во время битвы за Винтерфелл).

Но есть еще и зрительские оценки, которые показывают, что фанатам финальный сезон не жутко понравился – эта оценка на портале Imdb падает, начиная третьей серии. У первого эпизода было 8 баллов, у второго – 8,3. А финальный эпизод, который HBO выпустил в воскресенье, 19 мая, поклонники «Игры престолов» посчитали совсем плохой – весь понедельник оценка «Железного трона» опускалась, и на момент подготовки статьи составила 4,9 балла.

Без Мартина никуда. Почему критикуют финальный сезон «Игры престолов»?
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«Из огромного мартиновского инструментария сценаристы смогли разглядеть и попытались позаимствовать только отсутствие жалости к персонажам и внезапность сюжетных поворотов. Но безжалостность к персонажам работает только если персонажи достойны жалости, если они живы. Когда персонажи становятся функциями, их не жалко. А то, что создатели сериала считают неожиданными ходами, — с одной стороны, предсказуемо, а с другой — лишено логики, на основе которой работали мартиновские сюжетные механизмы. Логика живых людей в последних сезонах сериала подменяется логикой арок и схем. В результате эффектная сцена, и уж тем более — эффектная схема, — становится дороже достоверности», – заключает Бачило.

Как бы то ни было, но сериал уже завершен. HBO, правда, уже анонсировал несколько спин-оффов, один из которых – про то, что происходило за 10 тысяч лет до событий «Игры престолов» – скоро начнут снимать и, возможно, выпустят уже в 2020 году. Но Бениофф и Уайсс не будут иметь отношения к этим проектам – их пригласили делать новую трилогию «Звездных войн»; первый эпизод их авторства выйдет в 2022 году.

 
 
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На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
 
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