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В Минске Mercedes, двигаясь задним ходом, насмерть сбил женщину

24.05.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пенсионерка погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, смертельная авария произошла 22 мая, около 10.45. Сообщается, что 29-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался задним ходом по переулку Болотникова и совершил наезд на 86-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 22 мая, около 10.45, в переулке Болотникова.
 
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