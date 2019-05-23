|
В Минске Mercedes, двигаясь задним ходом, насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Минске пенсионерка погибла под колесами автомобиля. Об этом
По данным следствия, смертельная авария произошла 22 мая, около 10.45. Сообщается, что 29-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался задним ходом по переулку Болотникова и совершил наезд на 86-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла 22 мая, около 10.45, в переулке Болотникова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)