Областным исполнительным комитетом подведены итоги областного соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2018 год.
Первое место в номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности» присуждено Сморгонскому району. Второе место в этой номинации занял город Гродно, третье – Слонимский район.
Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии» стали город Гродно и Мостовский район. На втором месте Гродненский и Ошмянский, на третьем – Сморгонский и Зельвенский районы.
В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг» первое место занял Ошмянский район, второе – город Гродно, третье – Щучинский район.
Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» признан Гродненский район. Второе место у Вороновского, третье – у Мостовского района.
Победители, по условиям соревнования, получают дипломы и денежные премии,