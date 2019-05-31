Источник материала: Новости Волковыска

Областным исполнительным комитетом подведены итоги областного соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2018 год.

Первое место в номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности» присуждено Сморгонскому району. Второе место в этой номинации занял город Гродно, третье – Слонимский район.

Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии» стали город Гродно и Мостовский район. На втором месте Гродненский и Ошмянский, на третьем – Сморгонский и Зельвенский районы.

В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг» первое место занял Ошмянский район, второе – город Гродно, третье – Щучинский район.

Победителем в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» признан Гродненский район. Второе место у Вороновского, третье – у Мостовского района.

Победители, по условиям соревнования, получают дипломы и денежные премии, сообщает Гродненская правда.

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