Крестный ход объединит тысячи верующих в день памяти Евфросинии Полоцкой









Участники крестного хода пройдут от Софийского собора, храмов Полоцка и Полоцкого района до Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Верующие остановятся у памятников Ефросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых пройдут молебны с возложением цветов. В этот день в городе состоятся духовно-просветительские мероприятия в учреждениях культуры и образования, концерт в Софийском соборе.





День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой одинаково почитают как православные, так и католики.





Праздничные мероприятия в Полоцке ежегодно собирают тысячи верующих, паломников не только из Беларуси, но и других стран. Ефросиния стала первой женщиной в Беларуси, причисленной к лику святых. Она занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы.





Именем преподобной названы храмы и приходы не только в Беларуси, но и в американском Саут-Ривере, Вильнюсе, Лондоне и Торонто. Одна из главных национальных святынь Беларуси - крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный по ее заказу в 1161 году и утраченный в начале Великой Отечественной войны, - пока не найдена.



