В первый день лета — с районной газетой. В парке Мира прошёл День подписчика

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшую субботу в парке Мира в Мстиславле состоялся традиционный День подписчика. Первый день лета подарил всем тёплый и погожий день, а атмосферу праздника поддерживали и наши любимые читатели, которые пришли, чтобы продлить подписку и остаться с районкой до конца года. Встреча с читателями подарила нам много приятных минут общения.

Подробности читайте в номере газеты за 5 июня.