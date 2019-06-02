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В первый день лета — с районной газетой. В парке Мира прошёл День подписчика

03.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшую субботу в парке Мира в Мстиславле состоялся традиционный День подписчика. Первый день лета подарил всем тёплый и погожий день, а атмосферу праздника поддерживали и наши любимые читатели, которые пришли, чтобы продлить подписку и остаться с районкой до конца года. Встреча с читателями подарила нам много приятных минут общения.

Подробности читайте в номере газеты за 5 июня.

 
 
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В минувшую субботу в парке Мира в Мстиславле состоялся традиционный День подписчика. Первый день лета подарил всем тёплый и погожий день, а атмосферу праздника...
 
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