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В первый день лета — с районной газетой. В парке Мира прошёл День подписчика
03.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В минувшую субботу в парке Мира в Мстиславле состоялся традиционный День подписчика. Первый день лета подарил всем тёплый и погожий день, а атмосферу праздника поддерживали и наши любимые читатели, которые пришли, чтобы продлить подписку и остаться с районкой до конца года. Встреча с читателями подарила нам много приятных минут общения.
Подробности читайте в номере газеты за 5 июня.
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В минувшую субботу в парке Мира в Мстиславле состоялся традиционный День подписчика. Первый день лета подарил всем тёплый и погожий день, а атмосферу праздника...
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