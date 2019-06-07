В Пинском погранотряде прошла спартакиада

Источник материала: Пинский Вестник

Cотрудники Пинского погранотряда на территории воинской части организовали спортландию, посвященную профессиональному празднику и Международному дню защиты детей.



В соревнованиях участвовали представители четырех сборных команд: военнослужащие срочной службы погранотряда, ребята из военно-патриотических классов пограничной направленности средней школы №10 г.Пинска и средней школы №2 г.Иванова, учащиеся Брестского областного кадетского училища.



На территории погранотряда развернулись настоящие спортивные баталии. Свое мастерство, физическую подготовку и выносливость представители команд демонстрировали на нескольких этапах служебно-прикладной эстафеты «Полоса пограничника».



Судейская коллегия определяла победителей спортивного праздника по количеству баллов, которые команды набрали в состязаниях. Третье место у военнослужащих пограничного отряда, «серебро» досталось ребятам из военно-патриотического класса г.Иванова. Абсолютным победителем стала команда областного кадетского училища. Представители СШ №10 г. Пинска были награждены дипломом «За волю к победе».



После торжественного награждения для участников мероприятия творческим подарком стал концерт военного оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда.



Спартакиада такого формата проводилась впервые в Ивановском районе к 100-летию пограничной службы и теперь уже становится традиционной, тем более что и сами организаторы, и спортсмены получают множество положительных эмоций и новых знакомых.



По информации Пинского погранотряда

Фото Миши БУТ-ГУСАИМА