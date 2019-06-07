ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском погранотряде прошла спартакиада

08.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Cотрудники Пинского погранотряда на территории воинской части организовали спортландию, посвященную профессиональному празднику и Международному дню защиты детей. 

  В соревнованиях участвовали представители четырех сборных команд: военнослужащие срочной службы погранотряда, ребята из военно-патриотических классов пограничной направленности средней школы №10 г.Пинска и средней школы №2 г.Иванова, учащиеся Брестского областного кадетского училища.

  На территории погранотряда развернулись настоящие спортивные баталии. Свое мастерство, физическую подготовку и выносливость представители команд демонстрировали на нескольких этапах служебно-прикладной эстафеты «Полоса пограничника».

  Судейская коллегия определяла победителей спортивного праздника по количеству баллов, которые команды набрали в состязаниях. Третье место у военнослужащих пограничного отряда, «серебро» досталось ребятам из военно-патриотического класса г.Иванова. Абсолютным победителем стала команда областного кадетского училища. Представители СШ №10 г. Пинска были награждены дипломом «За волю к победе».

  После торжественного награждения для участников мероприятия творческим подарком стал концерт военного оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда. 

  Спартакиада такого формата проводилась впервые в Ивановском районе к 100-летию пограничной службы и теперь уже становится традиционной, тем более что и сами организаторы, и спортсмены получают множество положительных эмоций и новых знакомых.

  По информации Пинского погранотряда
  Фото Миши БУТ-ГУСАИМА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Cотрудники Пинского погранотряда на территории воинской части организовали спортландию, посвященную профессиональному празднику и Международному дню защиты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заземление» реформаторских иллюзий правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика