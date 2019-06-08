До свиданья, школа: в Несвиже прошел городской праздник для выпускников

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 8 июня, в Несвиже состоялся ежегодный городской праздник выпускников. На торжество выпускники вместе со своими педагогами пришли торжественным парадом, шествуя по Ратушной площади города. У сцены бурными аплодисментами виновников торжества встречали родители, учителя, гости праздника.

Позади одиннадцать лет учебы, успешно сданы выпускные экзамены. Впереди — сдача централизованного тестирования, поступление в учебные заведения страны. Поздравляя выпускников, председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский подчеркнул, что перед ребятами открыта широкая жизненная дорога и большие возможности. Он пожелал выпускникам, чтобы осуществились все их планы и мечты, чтобы всегда они помнили про свою малую родину.

Аттестаты об окончании средней школы в торжественной обстановке были вручены 124 выпускникам городских школ и гимназии. В этом году за успехи в учебной деятельности тридцать два выпускника Несвижского района были удостоены золотой медали и один — серебряной.

На выпускном вечере с праздничной сцены для ребят звучали песни и поздравления, напутственные слова родителей, вручались заслуженные награды. Затем зазвучал прощальный выпускной вальс, а ввысь устремились воздушные шары.





























































































Подробности — на страницах «НН».

Оксана ГРОХ.