Морской арбитраж в Гааге проведет слушания по претензиям Украины к РФ относительно прав на ресурсы Черного и Азовского морей и использование Керченского пролива

Источник материала: Интерфакс

Представителем России на предстоящих слушаниях в международном морском арбитраже в Гааге между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе назначен посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.

Как сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство, 10-14 июня в Гааге (Нидерланды) состоятся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

В МИД уточнили, что Арбитражный трибунал, сформированный двумя странами в 2016 году в составе пяти арбитров, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции. По итогам он должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову.

Речь, в частности, идет о правах на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия.

Если по итогам заседания арбитражный трибунал согласится с аргументами России, инициированное Украиной дело завершится на этапе юрисдикционных возражений. В противном случае процесс продолжится рассмотрением спора по существу, подчеркивается в сообщении.

В мае 2018 года Россия предложила морскому арбитражу рассмотреть раздельно вопросы, касающиеся юрисдикции и собственно существа украинских претензий. В августе 2018 года арбитры, вопреки протестам Киева, согласились с мнением России и постановили заслушать стороны по вопросам юрисдикции в предварительном порядке, то есть до начала разбирательства по существу.

Основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом", отметили в МИД РФ.

Вместе с тем, считают в Москве, сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.

"Также с полным основанием намерены доказывать, что Конвенция 1982 г. в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами, на которые ее действие не распространяется", - заявили в МИД РФ.