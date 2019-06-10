Ивацевичи: двигаясь задним ходом, водитель совершил наезд на 87-летнюю женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

10.06.2019 года в 17:10 часов в Ивацевичах зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 50-летний житель Ивацевичей, управляя автомобилем «Опель Кадет», двигаясь задним ходом по стоянке торгового центра по переулку Почтовому, совершил наезд на 87-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.