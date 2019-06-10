Журналист Голунов вышел на свободу

Источник материала: Интерфакс

Журналист "Медузы" Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Голунов во вторник покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве.

Перед этим следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что журналист Голунов будет освобожден из-под ареста во вторник, обвинения с него сняты за недоказанностью.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал В.Колокольцев журналистам.

Он также сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы.

На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы, сказал министр.

По словам Колокольцева, Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу Голунова.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил Колокольцев.

Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД тогда заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.