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Акция «Минщина спортивная. Лето»

12.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ставший уже традиционным в Минской области сезонный проект «Минщина спортивная» распахнул свои двери для активных занятий летними видами спорта.

Лето-2019 подарило учащимся, родителям и специалистам учреждений образования Минской области – верным поклонникам физкультуры, спорта и здорового образа жизни – ряд спортивных сюрпризов.

Так вчера в полдень долгожданное «Пламя мира» – Огонь Европейских игр – прибыл в Солигорский район Минской области, а завтра отправится в Несвиж, предоставляя желающим уникальную возможность приобщиться к этому знаковому событию. Эстафета «Пламя мира» пройдет по самым интересным и значимым местам и расскажет о туристическом потенциале региона, его образовательных, производственных и экономических успехах.

Символично, что в эти же дни стартовала XIV Республиканская спартакиада школьников – 2019, которая с 10 по 19 июня 2019 года тоже проводится в Минской области.

Для финальных состязаний Спартакиады по 21 виду спорта определены физкультурно-спортивные сооружения в следующих городах центрального региона – Борисов, Жодино, Вилейка, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Червень. Юные спортсмены из всех уголков Беларуси будут разыгрывать награды как в личном, так и в командном первенстве.

15 июня 2019 года в 13.30 состоится Торжественная церемония открытия соревнований.

В Летнем амфитеатре государственного учреждения «Дворец культуры г. Молодечно» пройдет марш-парад команд-участников XIV Республиканской спартакиады школьников из всех регионов страны.

В торжественной церемонии открытия примут участие руководители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Минского областного исполнительного комитета, ветераны спорта, ведущие спортсмены страны.


 
 
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Ставший уже традиционным в Минской области сезонный проект «Минщина спортивная» распахнул свои двери для активных занятий летними видами...
 
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