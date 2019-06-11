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Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вячеслав Хвитько неоднократно являлся лидером соревнований среди аграриев района. И сегодня механизатор в передовиках. В 2018 году он намолотил почти 1700 тонн бурштынового зерна из 120 гектаров и установил свой рекорд.
Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:
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Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения», сообщили...
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