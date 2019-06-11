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Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

12.06.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения»,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

Вячеслав Хвитько неоднократно являлся лидером соревнований среди аграриев района. И сегодня механизатор в передовиках. В 2018 году он намолотил почти 1700 тонн бурштынового зерна из 120 гектаров и установил свой рекорд.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:
Отец мой работал механизатором. Я когда-то в детстве работал помощником у него. После службы сам работал один сезон. Потом начал развиваться дальше. Мой труд оценен правильно, награда достойная.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

Для Вячеслава Хвитько забота об урожае в родном хозяйстве «Сейловичи» – это дело семейное. На уборочной механизатор зачастую работает вместе с сыном Максимом. Их семейный подряд также неоднократный лидер.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

Люди в материале: Вячеслав Хвитько
 
 
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Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения»,  сообщили...
 
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